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Сегодня, 15:55

Лопырева — о сборной России: «Слежу, однако не так пристально, как ранее»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Виктория Лопырева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Известная модель и посол ЧМ-2018 в России Виктория Лопырева в комментарии «СЭ» рассказала, следит ли за выступлениями сборной России после отстранения из международных турниров.

«За сборной слежу, однако, не буду лукавить, не так пристально, как ранее. Объективно, товарищеские матчи со сборными Кубы или Кыргызстана скорее возможность для молодежи проявить себя, но я верю, что все наладится, встанет на свои места, и мы снова будем болеть за нашу сборную на чемпионатах мира и Европы», — сказала Лопырева «СЭ».

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от международных матчей под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В 2023 году национальная команда провела 8 товарищеских игр, в которых одержала 3 победы, 4 раза сыграла вничью и потерпела 1 поражение.

Футбол
Сборная России по футболу
Виктория Лопырева
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