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Сегодня, 15:00

Ловчев призвал Карпина признаться, что ему не нужна сборная России

Игнат Заздравин
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев ответил на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о товарищеском матче против Кении (2:2).

Ловчев, комментируя состав на игру с Кенией, спросил: «До каких пор это дурилово будет продолжаться?»

В ответ Карпин заявил, что сборная не могла выпускать одинаковый состав на матчи с Камеруном (1:0) и Кенией, если они не имеют никакого турнирного значения, поскольку существовал риск повреждений.

«То, что я читаю в интервью Карпина, означает для меня только одно – по сути, вы задаетесь вопросом: а зачем сейчас нужна сборная России? А дуриловом называю вот эти все отговорки, о которых говорит Карпин.

Поэтому было бы честным со стороны Карпина после всего сказанного проговорить одно: нахрена мне ваша сборная нужна. Он главного не говорит – то, что на его взгляд, матчи сборной сейчас вообще не нужны, они просто для галочки», – написал Ловчев в своем Telegram-канале.

54-летний специалист возглавляет сборную России с 2021 года. Под руководством Карпина национальная команда провела 15 матчей, в которых одержала 8 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.

Российские команды отстранены от участия в международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с марта 2022 года.

Источник: Telegram-канал Евгения Ловчева
Валерий Карпин
Евгений Ловчев
Футбол
Сборная России по футболу
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