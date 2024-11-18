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Ловчев: «Наверное, это оскорбительно — играть с Брунеем, но осуждать РФС не надо»

Даниил Аршавский
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Бывший защитник «Спартака» и сборной России Евгений Ловчев поделился мнением о прошедшей товарищеской встрече национальной команды страны с Брунеем (11:0).

«Честно говоря, не смотрел матч с Брунеем. В целом мне неинтересно это было. Наверное, это оскорбительно — играть с Брунеем. Но осуждать РФС не надо. Это же политика. Надо показать, что с нами можно играть, какие-то договоренности с ФИФА есть. По поводу Сирии сказать особо нечего. Безусловно, Сирия сильнее Брунея, тут без вопросов. Буду ли смотреть? Наверное, да», — цитирует Ловчева «ВсеПроСпорт».

В матче с Брунеем российской сборной удалось превзойти собственный рекорд по голам в одной встрече, который был установлен в июне 2019 года. Тогда россияне разгромили Сан-Марино со счетом 9:0.

19 ноября национальная команда России проведет товарищеский матч с Сирией в Волгограде. Игра стартует в 19.30 по московскому времени.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Евгений Ловчев
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