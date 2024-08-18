Лучший бомбардир чемпионата Дании Онугха готов приехать в расположение сборной России

Российский нападающий нигерийского происхождения Герман Онугха поделился мнением по поводу возможного приглашения в национальную команду. Футболист выступает за детский «Вайле».

«Для меня не проблема поехать со своей сборной во Вьетнам или Таиланд, поэтому надеюсь, что попаду в окончательный список сборной России», — цитирует Онугха Sport24.

28-летний Онугха — лучший бомбардир минувшего сезона в суперлиге Дании, забив 15 мячей в 31 матче.

Сбор национальной команды России начнется в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября.