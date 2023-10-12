Президент камерунской диаспоры — о матче с Россией: «Раздали 2000 билетов. Мы настроены кричать»

Президент камерунской диаспоры в РФ Луис Гоуенд в интервью «СЭ» рассказал, сколько болельщиков из Африки будет на товарищеском матче с Россией.

«Наша диаспора уже раздала 2000 билетов! Не сомневаюсь, что фанатов будет много. Мы настроены кричать. Заказали самолетом из Камеруна всякие флаги, майки, браслеты. Нам все это привезли, рассортировав по чемоданам. Ну и как без барабанов! Настоящие, под которые все пляшут в Африке. Мы их используем для выступлений на известных шоу. В том числе перед матчем будут барабанщики, которые разогреют болельщиков», — сказал Гоуенд «СЭ».

Матч между сборными России и Камеруна пройдет 12 октября на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало встречи в 19.00 по московскому времени.