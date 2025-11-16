Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 10:35

Лукин заявил, что сборная России не заслужила поражения в матче с Чили

Микеле Антонов
Корреспондент

Защитник сборной России Матвей Лукин подвел итоги BetBoom товарищеского матча против сборной Чили (0:2).

«Не получился результат. Две ошибки, которые мы допустили, нас за это наказали, потому что команда квалифицированная. Я считаю, что играли очень неплохо, первым номером. Создали много моментов, но свое не забили и ненужное пропустили.

Жесткая игра сборной Чили? Мы догадывались, что они будут так играть. Думаю, что мы в этом не уступали. Обидно проигрывать. Считаю, что мы не заслужили поражения. Сделаем работу над ошибками. В следующем году покажем свой лучший футбол и не будем допускать такие ошибки», — сказал Лукин.

Россия потерпела первое поражение с ноября 2021 года — тогда команда проиграла Хорватии в квалификации ЧМ-2022 со счетом 0:1. После этого национальная команда провела 23 матча — 15 побед, 7 ничьих и 1 поражение (серия без учета двух матчей второго состава сборной с олимпийской сборной Египта и игры с Катаром в сентябре 2023 года — они не учитывались в рейтинге ФИФА).

9

  • refes

    Заявлять то можно всё, что угодно - вот только как это с действительностью соотносится) Было же видно, что сборная Чили на порядок лучше работает с мячом, делает точные передачи даже под давлением, за ними также были почти все перехваты и отборы. Уровень явно выше нашей сборной. Так что радуйтесь, ребята, что вам ещё 100-процентный пенальти не поставили и вы избегли разгрома...

    16.11.2025

  • DemolisherAjax

    Когда тебя тренирует клоун,игроки автоматом становятся такими же :)

    16.11.2025

  • Горын

    Трепло. В следующем году, да и во всех последующих, надеюсь, его и близко не будет в сборной.

    16.11.2025

  • ... и это пройдет

    Для сборной СССР этот результат, конечно же, был бы очень плохой, а для эрефии - в самый размер!!! А какая, собственно, история сборной позволяет быть уверенным в обратном? Посмотрите статистику участия в ЧМ, начиная с 1992 г.: выход в 1/4 на ДОМАШНЕМ (!!!) ЧМ, невыход из группы на 3-х ЧМ и пролёт мимо остальных (когда еще не было санкций). А судя по тому, что за футбол взялось минспорта с дегтяревым результата возможно всего два: 1) резкое ухудшение, 2) плавная деградация. Если кто-то верит в Знаки с Небес, обращаю еще раз внимание После проведения форума "Россия - спортивная держава" поле в Самаре оказалось абсолютно непригодным для игры. Это ли не символ!

    16.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    "Создали много моментов...". Лукин, наверное, был на другой игре. Какие моменты? Подходы, пасы в финальную треть, пару шальных ударов....Для моментов нужны нападающие, и это точно не Комличенко, и не набравший игровую форму Тюкавин...Нет защиты, нет нападения...Только трезвая оценка своих возможностей и ежедневный труд могут исправить ситуацию.

    16.11.2025

  • Diman_madridista

    Ну вот, как только проиграли - и сразу началось. Гренаде и Кубе забивали не из-за их "ошибок"? Да вам еще и железобетонный пенальти не поставили. Умейте проигрывать

    16.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Ничего в этой сбродной не изменится. Только если Магата какого-нибудь пригласить. Они даже не видят, что играли плохо.

    16.11.2025

  • napadenie

    Ну да, сынок, конечно, же не заслужили! Это ж футбол, - дурацкая игра! Играешь первым номером, - и на тебе, никак не Перу!

    16.11.2025

  • rams

    На табло глянь паренёк! Заслужили,не заслужили таких категорий НЕТ в футболе...

    16.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Футбол
    Сборная России по футболу
    Сборная Чили по футболу
    Матвей Лукин
    Читайте также
    Чилийцы показали Карпину, что его ждет, Агкацеву едва не снесли голову, защитники сломались под давлением, у нас первое поражение за три года. Что случилось в матче Россия - Чили
    Стали известны правила для россиян и украинцев на Сурдлимпийских играх-2025
    МИД Франции пообещал усилить давление на Россию
    В Стамбуле опечатали отель после смерти туристов от отравления
    Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
    В Москве в Гольяновском пруду нашли останки ребенка
    Популярное видео
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
    Газзаев: «Карпину станет легче, если он откажется от совмещения постов в сборной и «Динамо»
    Газзаев: «Тюкавин далек от оптимальной формы. Против Чили пригодился бы Воробьев»
    «Карпину пора определиться: либо сборная, либо «Динамо». Ему самому станет легче». Газзаев — о поражении от Чили
    Газзаев о поражении сборной: «Кто сказал, что Чили — слабая команда?!»
    Сборная России напомнила «Динамо». Кому идет на пользу совмещение Карпина?
    Вратарь сборной Чили считает четвертьфинал ЧМ уровнем сборной России
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя