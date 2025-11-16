Лукин заявил, что сборная России не заслужила поражения в матче с Чили

Защитник сборной России Матвей Лукин подвел итоги BetBoom товарищеского матча против сборной Чили (0:2). «Не получился результат. Две ошибки, которые мы допустили, нас за это наказали, потому что команда квалифицированная. Я считаю, что играли очень неплохо, первым номером. Создали много моментов, но свое не забили и ненужное пропустили. Жесткая игра сборной Чили? Мы догадывались, что они будут так играть. Думаю, что мы в этом не уступали. Обидно проигрывать. Считаю, что мы не заслужили поражения. Сделаем работу над ошибками. В следующем году покажем свой лучший футбол и не будем допускать такие ошибки», — сказал Лукин. Россия потерпела первое поражение с ноября 2021 года — тогда команда проиграла Хорватии в квалификации ЧМ-2022 со счетом 0:1. После этого национальная команда провела 23 матча — 15 побед, 7 ничьих и 1 поражение (серия без учета двух матчей второго состава сборной с олимпийской сборной Египта и игры с Катаром в сентябре 2023 года — они не учитывались в рейтинге ФИФА).

refes Заявлять то можно всё, что угодно - вот только как это с действительностью соотносится) Было же видно, что сборная Чили на порядок лучше работает с мячом, делает точные передачи даже под давлением, за ними также были почти все перехваты и отборы. Уровень явно выше нашей сборной. Так что радуйтесь, ребята, что вам ещё 100-процентный пенальти не поставили и вы избегли разгрома... 16.11.2025

DemolisherAjax Когда тебя тренирует клоун,игроки автоматом становятся такими же :) 16.11.2025

Горын Трепло. В следующем году, да и во всех последующих, надеюсь, его и близко не будет в сборной. 16.11.2025

... и это пройдет Для сборной СССР этот результат, конечно же, был бы очень плохой, а для эрефии - в самый размер!!! А какая, собственно, история сборной позволяет быть уверенным в обратном? Посмотрите статистику участия в ЧМ, начиная с 1992 г.: выход в 1/4 на ДОМАШНЕМ (!!!) ЧМ, невыход из группы на 3-х ЧМ и пролёт мимо остальных (когда еще не было санкций). А судя по тому, что за футбол взялось минспорта с дегтяревым результата возможно всего два: 1) резкое ухудшение, 2) плавная деградация. Если кто-то верит в Знаки с Небес, обращаю еще раз внимание После проведения форума "Россия - спортивная держава" поле в Самаре оказалось абсолютно непригодным для игры. Это ли не символ! 16.11.2025

Dmitriy Nekrasov "Создали много моментов...". Лукин, наверное, был на другой игре. Какие моменты? Подходы, пасы в финальную треть, пару шальных ударов....Для моментов нужны нападающие, и это точно не Комличенко, и не набравший игровую форму Тюкавин...Нет защиты, нет нападения...Только трезвая оценка своих возможностей и ежедневный труд могут исправить ситуацию. 16.11.2025

Diman_madridista Ну вот, как только проиграли - и сразу началось. Гренаде и Кубе забивали не из-за их "ошибок"? Да вам еще и железобетонный пенальти не поставили. Умейте проигрывать 16.11.2025

Симон Вирсаладзе Ничего в этой сбродной не изменится. Только если Магата какого-нибудь пригласить. Они даже не видят, что играли плохо. 16.11.2025

napadenie Ну да, сынок, конечно, же не заслужили! Это ж футбол, - дурацкая игра! Играешь первым номером, - и на тебе, никак не Перу! 16.11.2025