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Сегодня, 15:34

Лунев: «Нет понимания степени серьезности моей травмы. За сборную еще планирую сыграть»

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Голкипер «Карабаха» Андрей Лунев прокомментировал свое повреждение, полученное в матче Лиги Европы против «Байера» (0:1).

«Пока у меня нет понимания степени серьезности травмы и сроков восстановления. Уже не первый раз получаю травму после вызова в сборную. Конечно, неприятно. Но, надеюсь, будет не все так серьезно, и к следующим играм восстановлюсь. И за сборную еще рассчитываю сыграть, конечно», — сказал Лунев корреспонденту Sport24 Андрею Бабичу.

На 85-й минуте игры Лиги Европы между «Карабахом» и «Байером» Лунев получил повреждение и был заменен.

7 ноября 31-летний футболист попал в число игроков, приглашенных на сбор национальной команды.

В нынешнем сезоне Лунев принял участие в 9 матчах и пропустил 9 мячей. 5 раз россиянин оставил ворота «сухими».

Источник: https://sport24.ru/football/news-594644-lunev-o-svoyey-travme-nadeyus-ne-vse-tak-seryezno-i-k-sleduyushchim-igram-ya-vosstanovlyus
Андрей Лунев
Футбол
Сборная России по футболу
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