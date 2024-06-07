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Сегодня, 22:20

Лунев считает, что Сафонов сможет стать первым голкипером в «ПСЖ»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Голкипер сборной России Андрей Лунев поделился мнением о перспективах вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

В пятницу, 7 июня, сборная России по футболу победила Белоруссию (4:0) в товарищеском матче, Сафонов провел на поле первый тайм.

«Потянет ли Матвей в «ПСЖ»? Да, почему нет? У него есть все качества, чтобы завоевать первое место. Я в нем не сомневаюсь», — сказал Лунев журналистам.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» и «Краснодар» достигли договоренности о переходе Сафонова. Ожидается, что 25-летний голкипер подпишет с парижанами пятилетний контракт.

Андрей Лунев
Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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