Макарчук охарактеризовал Карпина тремя словами

Полузащитник «Сочи» и сборной России Артем Макарчук в разговоре с «СЭ» высказался про главного тренера национальной команды Валерия Карпина.

— В сборной очень понравилось: атмосфера, тренерский и административный штаб. Все с улыбкой, все довольные — классно!

— Охарактеризуй Карпина тремя словами.

— Требовательный, точный (в своих словах) и позитивный.

24 сентября сборная России обыграла Киргизию в товарищеском матче. Игра проходила в Бишкеке и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

19 ноября россиянам предстоит сыграть с Боснией и Герцеговиной.