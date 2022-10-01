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Сегодня, 12:06

Макарчук охарактеризовал Карпина тремя словами

Севастиан Терлецкий
Корреспондент

Полузащитник «Сочи» и сборной России Артем Макарчук в разговоре с «СЭ» высказался про главного тренера национальной команды Валерия Карпина.

— В сборной очень понравилось: атмосфера, тренерский и административный штаб. Все с улыбкой, все довольные — классно!

— Охарактеризуй Карпина тремя словами.

— Требовательный, точный (в своих словах) и позитивный.

24 сентября сборная России обыграла Киргизию в товарищеском матче. Игра проходила в Бишкеке и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

19 ноября россиянам предстоит сыграть с Боснией и Герцеговиной.

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
Артем Макарчук
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