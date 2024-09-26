Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 16:48

Максим Деменко: «Батраков заслужил право дебютировать в сборной России»

Telegram Дзен

Бывший защитник сборной России Максим Деменко прокомментировал попадание полузащитника «Локомотива» Максима Батракова в расширенный список национальной команды на октябрьский сбор.

«Конечно, это правильное решение со стороны Карпина, — приводит «РБ Спорт» слова Деменко. — Думаю, что Алексей попадет в окончательную заявку. Батраков замечательно себя проявил, он большой молодец. Я предполагаю, что по плану он бы сыграл за сборную в матче с Таиландом, но эта встреча была отменена. Батраков заслужил право дебютировать в сборной России. Но я хочу еще похвалить его не только за саму игру, но и за поведение вне поля. Алексей мне показался очень скромным молодым человеком. Он вежливо общается с прессой и с болельщиками».

На счету 19-летнего Батракова в этом сезоне 9 матчей в РПЛ, 7 голов и 5 голевых передач в чемпионате России.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Сборная России по футболу
Алексей Батраков

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Путин рассказал об изменениях в ядерной доктрине РФ. Главное
Снизил зарплату ради армейцев и попал в немилость депутатов Госдумы. Что нужно знать о переходе Миралема Пьянича в ЦСКА
В Пермском крае задержали мужчину за домогательства семилетней девочки в Сети
Константин Хабенский вернется к роли следователя Родиона Меглина в «Методе 3»
The New York Times узнала о предъявлении уголовных обвинений мэру Нью-Йорка
Бывшая участница «Дома-2» показала фото ребенка от Промеса
Сегодня
Вчера
Неделя