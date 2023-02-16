Деменко: «Хотелось бы, чтобы в сборной России был костяк, а не чехарда»

Бывший нападающий «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко поделился мнением о комплектовании сборной России по футболу.

«С одной стороны, мы не увидели целостности в составе сборной. С другой — хотелось бы, чтобы это уже была команда, чтобы был костяк. А уже к этому костяку можно потихоньку подтягивать молодых ребят. А не так, как получается: то один состав, то другой, то еще какой-то — чехарда. Целостность должна быть.

Никогда такого не было в сборной, чтобы было мало игроков. Мы сейчас выбрать-то не можем. Раньше было на одну позицию по пять футболистов. А на сегодняшний день — один-два, еле-еле. И то конкуренции по большому счету нет. Если взять, например, вратарскую линию, Игорь Акинфеев закончил в сборной, а кроме него — кто должен играть? Разве только Матвей Сафонов», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

Ранее появилась информация о том, что национальная команда России может провести товарищеский матч против сборной Ирана. Отмечалось, что встреча должна состояться в марте.