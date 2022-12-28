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Сборная России

Сегодня, 22:28

Деменко: «Сборная России однозначно слабее Японии и Кореи»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко сравнил уровень футбола сборной России с национальными командами Японии и Кореи в связи с возможным переходом Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

«Если сейчас смотреть по чемпионату мира, то наша команда будет однозначно слабее Японии и Кореи. По Австралии еще вопрос двоякий, а вот Корея и Япония — однозначно сильнее. Они просто лучше выглядят. И там игроки выступают в ведущих чемпионатах. Нам же без какой-то определенной конкуренции дальше будет очень тяжело. Если, опять же, взять времена, когда мы играли, то у нас было пять-семь человек на одну позицию. Сейчас мы видим, что в сборной один-два человека на позицию. Это мало», — приводит слова Деменко «Газета.ру».

Исполком РФС по возможному переходу в АФК состоится 30 декабря 2022 года.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/12/28/19381699.shtml?updated
Максим Деменко
РПЛ
РФС
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