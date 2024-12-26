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Митрофанов: «Хочется видеть соперников топового уровня. Но сборные бывают разные. Надо ко всем относиться с большим уважением»

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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» отметил, что матчи сборной России в 2024 году с Брунеем, Сирией и поездка во Вьетнам оказывают свой эффект на российский футбол.

«Мы не зря в принципе договариваемся и играем товарищеские матчи. Понятно, что всем — и тренерскому штабу, и нам, и прежде всего болельщикам — хочется видеть соперников сборной топового уровня. Это интересно. И футболистов дополнительно мотивировать не надо. Но сборные бывают разные. Надо ко всем относиться с большим уважением.

В том числе выстраивать контакты со сборными, с которыми в обычной жизни ты не то что не сыграешь — не встретишь их в силу особенности отбора на чемпионат мира. А ведь их национальные федерации входят в конгресс ФИФА. И голос каждой из них при принятии решения оказывает свое влияние. К тому же они на этих конгрессах будут рассказывать своим коллегам, как были в России, какая у нас прекрасная страна и отличные стадионы. Или как сборная России приезжала к ним. И будут говорить, что нечего абсолютно бояться в России, поэтому надо принимать ее команды обратно на международную арену в официальные соревнования.

Эти контакты сейчас дают свой эффект — наши юношеские и молодежную сборные с удовольствием принимают в Латинской Америке. Мы также с большим количеством стран Азии и Африки находимся в контакте, которого у РФС не было раньше», — сказал Митрофанов.

В 2024 году сборная России одержала пять побед в товарищеских матчах с общим счетом 26:0. Команда Валерия Карпина обыграла Сербию (4:0), Белоруссию (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0) и Сирию (4:0).

Максим Митрофанов. «Израиль за снятие санкций с России». Митрофанов — о сборной, агентах и судейском скандале
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