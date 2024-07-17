Митрофанов — о новом контракте Карпина: «Четыре года — это срок, в течение которого можно ожидать развития команды»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов объяснил, почему контракт с главным тренером сборной России Валерием Карпиным был продлен на 4 года, а не на 2.

«На два нет большого смысла — это очень короткий срок. Мы сотрудничеством с Валерием Георгиевичем довольны. И четыре года — это срок, в течение которого можно ожидать развития команды. Не просто выполнения какой-то турнирной задачи, которой формально сейчас нет в силу отстранения РФС от официальных соревнований. А именно развития команды, института сборной — это та сопутствующая задача, которая была бы и при участии России в официальных турнирах, а в нынешних условиях является основной. И на два года ставить такую задачу перед главным тренером бессмысленно. Это очень маленький срок. Тем более мы уверены в тренере, поэтому зачем ограничиваться каким-то непонятным маленьким сроком», — цитируют «Известия» Митрофанова.

Карпин возглавляет сборную России с марта 2022 года. РФС продлил контракт с 55-летним специалистом до 31 мая 2026 года.