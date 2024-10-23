Митрофанов объяснил, почему не состоялся матч с Пакистаном: «Они не смогли разобраться во внутренних вопросах»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» объяснил, почему в октябре не состоялся матч между сборными России и Пакистана.

— Валерий Карпин говорил, что еще в июне вы достаточно уверенно назвали Пакистан в качестве соперника на октябрь.

— Да, у нас был такой разговор. На тот момент шли не просто переговоры, а обмен письмами, в которых мы обсуждали не только игру, а размещение их команды в Москве. Одна из проблем встреч с маленькими сборными — им очень сложно собираться на выездные матчи, решать организационные вопросы даже в момент, когда за них это делают.

С матчами на выезде нет никаких проблем. Но мы не готовы посреди чемпионата с такой частотой возить сборную в Юго-Восточную Азию, например. Дальние перелеты, сложная логистика, возможные адаптационные проблемы. Для чего клубам возвращать игроков без кондиций? Один выезд — не сложно, мы жили по московскому времени, все было отработано. Но три выезда — это может быть проблематично.

В июле было письменное подтверждение от Пакистана. Далее была устная и письменная коммуникация. В сентябре, например, мы детально обсуждали расселение их игроков по номерам в отелях. Последняя такая коммуникация была 11 сентября. А 17 сентября мы получили от них письмо, что они по своим внутренним проблемам не успевают организовать ничего в октябре, предложили сыграть позже. Мы задали вопрос: «Что вы не можете организовать в октябре? Мы за вас все организовали, в том числе не просто оплачиваем, а осуществляем за вас логистику из Пакистана в Россию». От них пошли ответы, что они не успевают оформить внутренние документы. 23 сентября мы отправили им финальное письмо: «Так не делается. Если вам нужно решить какие-то вопросы — мы поможем. Но за такой короткий срок до матча отказываться от игры — это непрофессионально и не по-партнерски». В итоге они не смогли разобраться в своих внутренних вопросах.

— Успели ли вы им что-то оплатить? Ведете ли сейчас диалог?

— Конечно, не успели ничего перечислить. Диалог мы с ними не возобновляли. В последней коммуникации они написали, что готовы сыграть в ноябре. Нас ноябрь не интересует — у нас есть сборные, с которыми мы договариваемся.

В октябре команда Валерия Карпина не провела ни одной контрольной игры из-за отсутствия соперников.