Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 10:25

В РФС рассказали о будущем Карпина: «В любой момент можем обсудить этот вопрос»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о продлении контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«У нас такие отношения с Валерием Георгиевичем, что мы можем в любой момент обсудить его будущее. Уверен, что он чувствует нашу поддержку, и этот вопрос на него не давит. Если бы его беспокоила эта ситуация, то мы бы ее обсуждали», — сказал Митрофанов «СЭ».

Действующее соглашение Карпина с РФС истекает летом 2024 года. Он возглавляет сборную России с июля 2021 года.

Сборная России может сыграть с&nbsp;Монголией, Мальдивами или Кубой. Монголия, Мальдивы или Куба... С кем может сыграть в ноябре сборная России?

Валерий Карпин
РФС
Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
0
Читайте также
Главный редактор France Football отреагировал на слухи о победе Месси в голосовании за «Золотой мяч»
Норвежцы первыми вляпались в скандал из-за фтора. Но понять, кто виноват, невозможно
My?l Polska написала об отчаянном шаге главнокомандующего ВСУ
В Турции указали на предупреждения России о риске начала нового конфликта в Евразии
Politico рассказала о мольбах Украины к США увеличить поддержку
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в ноябре: будут ли еще матчи в 2023 году?
Колосков поддержал идею матча сборной России против Египта: «Это будет отлично!»
В Египте рассказали о желании провести матч со сборной России
В Федерации футбола Бразилии рассказали о переговорах по товарищескому матчу со сборной России
В РФС объяснили, почему хотят провести дома ноябрьские матчи сборной России
Вице-президент РФС Соловьев: «Нет оснований не доверять Валерию Карпину»
Соловьев о ноябрьских матчах сборной России: «Администрация РФС ведет переговоры, есть варианты»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная России может провести товарищеские матчи в Казани в рамках Игр БРИКС

В Краснодаре подтвердили задержание экс-игрока сборной России Бугаева