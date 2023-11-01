В РФС рассказали о будущем Карпина: «В любой момент можем обсудить этот вопрос»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о продлении контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«У нас такие отношения с Валерием Георгиевичем, что мы можем в любой момент обсудить его будущее. Уверен, что он чувствует нашу поддержку, и этот вопрос на него не давит. Если бы его беспокоила эта ситуация, то мы бы ее обсуждали», — сказал Митрофанов «СЭ».

Действующее соглашение Карпина с РФС истекает летом 2024 года. Он возглавляет сборную России с июля 2021 года.