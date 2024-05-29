Митрофанов: «Контракт Карпина со сборной России должен быть кратен двухлетнему циклу»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о продлении контракта Валерия Карпина со сборной России. Соглашение 55-летнего специалиста с национальной командой рассчитано до августа 2024 года.

«Карпину будет предложен контракт до 2030 года? Мы рассуждаем определенными циклами, а он минимум двухлетний — вне зависимости от того, отстранены мы или нет. Мы живем в цикле международных соревнований. Минимум 2 года, дальше 4 года, и так далее. Будем обсуждать. Цикл двухлетний на уровне сборной. Контракт должен быть кратен двухлетнему циклу», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Сборная России 7 июня проведет товарищеский матч с национальной командой Белорусии.