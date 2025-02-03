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Сегодня, 09:15

Митрофанов: «Много противников возвращения России, но сторонников больше»

Артем Бухаев
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о работе по возвращению российских команд на международную арену.

— Представитель УЕФА похвалил двухстороннюю работу с РФС и заявил, что дискуссия о нашем возвращении будет продолжаться. Но когда мы перейдем от дискуссий к делу?

— Это дело. Дискуссия — это не «сели и чай попили». Это диалоги, обсуждения. Возникает много разных сложностей. К сожалению, такие вопросы любят тишину. Назовешь фамилию — человека начинают жестко прессинговать. И ситуация откатывается назад. Здесь надо гораздо серьезнее все просчитывать. Работа идет, сторонников нашего возвращения много, но много и противников.

— Кого больше?

— Сейчас больше сторонников. Но как только вопрос возвращения начинает выноситься, то те, кто был за, начинают аккуратно — на всякий случай, чтобы подстраховаться — как минимум молчать.

Максим Митрофанов. «Противников возвращения России много. Но сторонников больше». Интервью Митрофанова

Сборная России отстранена от международных турниров под эгидой УЕФА и ФИФА с 2022 года.

РФС
Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
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