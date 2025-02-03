Митрофанов о юношеских сборных: «В Европе нарушают конвенцию о правах ребенка и сами это признают»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о ситуации с допуском юношеских сборных России до международных соревнований.

«Здесь важны формулировки. Мы не «не допущены», мы не возвращены. Это очень важно, потому что даже коллеги звонили из одного большого государственного органа и просили прокомментировать наше «новое отстранение». Но нас просто не возвращали. Пока продолжает действовать решение от февраля 2022 года о приостановлении участия сборных команд и клубов до дальнейшего уведомления. Это решение пока не отменено. Мы над этим работаем», — сказал Митрофанов «СЭ».

Митрофанов отметил, что ситуация с юношескими сборными нарушает конвенцию ООН.

«Есть еще и вопросы, связанные с другими европейскими документами. Например, конвенция о правах ребенка. В Европе ее нарушают, и сами это признают. Они нарушают права детей, потому что в документе ООН сказано, что дети имеют равный доступ к спорту, к обучению, независимо от политики. Никакие политические санкции на государство не должны оказывать влияние на детей. А здесь они оказывают. И люди даже из недружественных стран говорят: «Мы знаем. Да, это неправильно». А через это начинается уже другое общение», — добавил Митрофанов.

Ранее «СЭ» сообщил, что УЕФА определил процедуру жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы-2027 среди молодежных сборных. В число его участников не включена Россия. Соответственно, наша команда, за которую в новом цикле-2025/27 вправе выступать футболисты, родившиеся после 31 декабря 2003 года, останется и без первенства континента, и без Олимпиады-2028.