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3 апреля, 08:30

Митрофанов — о возможном матче со сборной США: «Хорошо, если на чемпионате мира-2026 и -2030»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об интересе к проведению товарищеского матча между сборными России и США.

— Член исполкома и вице-президент РФС Денис Соловьев допустил, что матч между Россией и США в футболе состоится раньше, чем КХЛ — НХЛ. Что это значит?

— Наверное, Денис Борисович исходил из того, что футбол более популярен. Любим хоккей, не хотел бы противопоставлять его футболу. Мы заинтересованы в том, чтобы международные матчи проводились во всех видах спорта. Интерес к проведению подобной футбольной встречи? РФС важнее вернуться на официальные спортивные соревнования, это задача номер один. Если играть с США на чемпионате мира-2026 и -2030, хорошо, можно так.

Российские клубы и сборные не принимают участия в турнирах УЕФА и ФИФА с 2022 года.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.Максим Митрофанов: «Этапом возвращения России может быть игра на нейтральных полях. Но мы хотим проводить матчи дома»

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Сборная России по футболу
Сборная США по футболу
Максим Митрофанов
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