Митрофанов: «Интересно узнать данные ВЦИОМ по другим видам спорта. А то может оказаться, что к спорту в России все равнодушны»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ.

— Одна из версий причин появления опроса ВЦИОМ такова: Министерство спорта РФ теперь будет через специальный фонд распределять по спортивным федерациям средства от ставок на зарубежные соревнования. И этот опрос кто-то может использовать для того, чтобы РФС из общего пирога досталось поменьше денег.

— Я думаю, надо дождаться результатов заседания Совета при Президенте РФ в Уфе, на котором определенные методики распределения этих средств будут Минспорта РФ предложены и затем утверждены. Но если связывать эту методику с опросом ВЦИОМ, то интересно узнать, есть ли у них какие-то данные по интересу людей к другим видом спорта? И какие это данные? Надо тогда уж разбираться по каждому виду спорта, а не абстрактно по всему спорту. А то может оказаться, что к спорту в принципе в России все равнодушны. Но это не так! Мы видим количество занимающихся, видим охват и доли телевизионных рейтингов, видим хорошую заполняемость стадионов на матчах сборной и на кубковых матчах, особенно с участием топовых клубов, которые над этим серьезно работают. И, кстати, министр спорта РФ уже выступил в интервью, сказав, что не понимает, что это за опрос, и что он не видит падения интереса к футболу. Поэтому мне кажется, что опрос ВЦИОМ был сделан не министерством и не под эту историю, о которой вы говорите.

Согласно представленной информации, доля равнодушных к футболу людей за период с 2005 по 2024 год увеличилась с 43 до 77 процентов.