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Сегодня, 03:32

Митрофанов: «Карпин не говорил об интересе «Бешикташа»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, что главный тренер сборной России Валерий Карпин ничего не говорил об интересе со стороны «Бешикташа».

«Интерес «Бешикташа» к Карпину? Валерий Георгиевич не говорил об этом. Карпин — более чем корректный человек. Даже если бы на него вышли с предложением, он не сказал бы об этом, чтобы это не было воспринято как давление с его стороны», — цитирует Sport24 Митрофанова.

«Бешикташ» в апреле прекратил сотрудничество с Фернанду Сантушем после ничьей с «Самсунспором» (1:1) в чемпионате Турции. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона был назначен Сердар Топрактепе.

Источник: https://sport24.ru/football/news-654238-mitrofanov-interes-beshiktasha-k-karpinu-dazhe-yesliby-na-nego-vyshli-s-predlozheniyem-on-ne-skazalby-ob-etom
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Бешикташ
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