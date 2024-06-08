Митрофанов: «Карпин не говорил об интересе «Бешикташа»

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, что главный тренер сборной России Валерий Карпин ничего не говорил об интересе со стороны «Бешикташа».
«Интерес «Бешикташа» к Карпину? Валерий Георгиевич не говорил об этом. Карпин — более чем корректный человек. Даже если бы на него вышли с предложением, он не сказал бы об этом, чтобы это не было воспринято как давление с его стороны», — цитирует Sport24 Митрофанова.
«Бешикташ» в апреле прекратил сотрудничество с Фернанду Сантушем после ничьей с «Самсунспором» (1:1) в чемпионате Турции. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона был назначен Сердар Топрактепе.