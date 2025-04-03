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3 апреля, 08:00

Митрофанов: «Диалог с УЕФА и ФИФА сложный, разный. Уверен, завершим его успешно»

Артем Бухаев
Корреспондент
Максим Митрофанов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» рассказал о диалоге с УЕФА и ФИФА по возвращению российских команд.

— В последнее время в СМИ много сообщений СМИ о начале работы УЕФА и ФИФА по возвращению российского футбола на международную арену. Проявляется ли это как-то в контактах с зарубежными коллегами?

— Это результат диалога. Мы ведем работу, всегда об этом говорили. Вы просто не верили, считали, что это не так. Сами себе не верим, но, когда западная пресса начинает публикации, верим больше. Какая-то часть информации дошла, но я не стал бы делать поспешные выводы. Диалог идет с 2022 года, сложный, разный, он продолжается. Уверен, что мы его успешно завершим. Надеюсь, что это произойдет как можно скорее.

Российские клубы и сборные не принимают участия в турнирах УЕФА и ФИФА с 2022 года.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.Максим Митрофанов: «Этапом возвращения России может быть игра на нейтральных полях. Но мы хотим проводить матчи дома»

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РФС
Максим Митрофанов
УЕФА
ФИФА
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