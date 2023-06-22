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Сегодня, 18:09

Митрофанов: «РПЛ в праве самостоятельно принять решение, с каким техническим партнером выстраивать отношения в части официального мяча»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о новом партнере организации компании Jogel.

— Недавно была новость, что в РПЛ будут играть мячом Nike. А вы упомянули, что взяли курс на импортозамещение.

— РПЛ — самостоятельная в праве принять решение в плане того, с каким техническим партнером выстраивать отношения в части официального мяча. В данном случае остановились на привычном производителе, которым играли долгие годы. Что касается Jogel, то он является официальным экипировщиком сборной, но это не значит, что мы передавали статус официально мяча какого-то турнира Jogel. Мы ведем переговоры относительно этого статуса. Вы знаете про проект «Футбол в школе». На следующий футбольный сезон мы закупили порядка 100 тысяч футбольных мячей для школ. 60 тысяч из них — мячи Jogel.

РПЛ
РФС
Максим Митрофанов
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