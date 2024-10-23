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Сегодня, 09:00

Митрофанов — о соперниках сборной России в ноябре: «Ведем переговоры с Сирией и Брунеем»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» рассказал о переговорах с возможными соперниками сборной России в ноябре.

— Какая ситуация с ближайшими соперниками сборной России на следующее окно ФИФА?

— Ноябрь — холодный месяц, но мы сделаем его теплым. Находимся в завершающей стадии переговоров. Будет два соперника, когда официально все подпишем — объявим. Необходимо еще согласование с ФИФА и конфедерацией, как только это произойдет — мы скажем. Что скрывать — ведем переговоры с Сирией и Брунеем.

— Слышали, что в переговорах с Брунеем возникла какая-то загвоздка.

— Нет, все в порядке. Пока возможное место проведения не комментируем. Будет в форме ФИФА все указано. Рассматриваем разные варианты.

Максим Митрофанов. «Ведем переговоры с Сирией и Брунеем». Митрофанов — о соперниках сборной России, медиалиге и пиве на стадионах

Ранее «СЭ» сообщал о договоренности РФС по проведению матчей с Брунеем и Сирией в период ноябрьского сбора.

В октябре команда Валерия Карпина не провела ни одной контрольной игры из-за отсутствия соперников.

Сборная России по футболу
Максим Митрофанов

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