Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 09:15

Митрофанов — о матчах сборной в 2025 году: «Хотим играть в России»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Юрий Горшков, Данил Глебов, Иван Сергеев и Федор Чалов (слева направо).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» рассказал о планах сборной России на 2025 год.

— Ситуация с поиском соперников на окна ФИФА в 2025 году будет такой же, как в этом?

— Мы изучали календарь — год будет другим. В разные окна внутри 2025 года у разных конфедераций есть свободные даты. У нас есть уже предварительные договоренности на каждое окно, проводим работу.

— Какие цели преследует РФС на матчи сборной России в 2025 году?

— Во-первых, мы хотим играть в России. Во-вторых, нас интересует максимальная заполняемость стадиона и обеспечение наших обязательств перед партнерами и спонсорами. Некоторые интересуются, почему мы не проводим игры на «Лукойл Арене». Ответ прост: там проданы все ложи, мы не сможем выполнить обязательства перед спонсорами. В-третьих, матч должен быть востребован в регионе. Игра не может стать для РФС только тратой средств — вкладываем в организацию матч-дэй, шоу-программы, получаем билетный доход. Для футболистов очень важно видеть болельщиков, которые их поддерживают. Помните матч с Кубой? Не самая высокоранговая сборная, но заполненная арена поддерживала игроков. Футболисты чувствовали поддержку болельщиков, получали удовольствие от игры, для нас это очень важно.

Максим Митрофанов. «Ведем переговоры с Сирией и Брунеем». Митрофанов — о соперниках сборной России, медиалиге и пиве на стадионах

В октябре команда Валерия Карпина не провела ни одной контрольной игры из-за отсутствия соперников.

Сборная России по футболу
Максим Митрофанов

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Военный истребитель упал во время тренировочного полета в Бразилии
Эксперты рассказали, выгодно ли брать отпуск в ноябре 2024 года
Глюкозу оштрафовали по статье об употребление наркотиков
Станкович с трибуны смотрел на свою команду после провала с «Краснодаром», Махачкала не стала винить судей. Что произошло после матча «Динамо» Мх - «Спартак»
В Узбекистане заявили об отправке в РФ тел погибших россиян после судмедэкспертизы
Канадский нападающий «Динамо» Пакетт получил российское гражданство
Материалы сюжета Сборная России: матчи и соперники в ноябре — команды и состав
Митрофанов объяснил, почему не состоялся матч с Пакистаном: «Они не смогли разобраться во внутренних вопросах»
Митрофанов объяснил, почему сборная России не проводит матчи с клубами РПЛ и медиалиги
Митрофанов — о соперниках сборной России в ноябре: «Ведем переговоры с Сирией и Брунеем»
«Ведем переговоры с Сирией и Брунеем». Митрофанов — о соперниках сборной России, медиалиге и пиве на стадионах
Все, кто хочет сыграть со сборной России: Сейшелы, Сьерра-Леоне, ЦАР, Афганистан и не только
В Намибии заявили, что проведение матча со сборной России возможно только за счет РФС
Сегодня
Вчера
Неделя