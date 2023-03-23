Митрофанов: «31 марта не дедлайн по рабочей группе. Мы говорили, просили УЕФА определиться до этой даты»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал «СЭ» о вопросе создания рабочей группы.

«31 марта не дедлайн по рабочей группе. Мы говорили, просили УЕФА определиться до этой даты. Есть конгресс, который назначен на начало апреля, есть определенный диалог, который идет, каждую неделю встречаемся», — сказал Митрофанов «СЭ».

В прошлом году ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организаций.

В конце декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.