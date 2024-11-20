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Сегодня, 02:18

Осипенко: «Не сказал бы, что все было так просто в матче с Сирией»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник сборной России Максим Осипенко прокомментировал победу над Сирией (4:0) в товарищеском матче. Игра прошла в Волгограде.

«Больше забивал только по детям. В профессиональном футболе такое, наверное, первый раз. Но один забил с пенальти. Мог забить еще с игры, так что мог быть и хет-трик, чуть не повезло. Мяч с собой заберу. Все же первый раз забил два, тем более за сборную. Поставлю дома в рамку, будет на память. Напишу на нем, что за игра была, счет, дату и авторов голов.

По счету я бы не сказал, что все было так просто. Хороший соперник, видно рисунок игры, умеют выходить из обороны. Играть было непросто. Плюс поле не самое лучшее, было очень скользко. Главное — победили. Валерий Георгиевич всегда требует от защитников играть в атаку, подключаться по возможности. Я сегодня много был впереди, Илья Самошников тоже. Так и забили.

Атмосфера была вообще супер! Второй раз играем в Волгограде, спасибо болельщикам за то, что приходят. Снова — полный стадион. Приятно здесь играть», — приводит официальный сайт РФС слова Осипенко.

Футболисты сборной России Даниил Фомин, Максим Осипенко, Александр Солдатенков и&nbsp;Сергей Пиняев празднуют гол в&nbsp;ворота Сирии (4:0) 19&nbsp;ноября 2024 года. Сборная России разгромила Сирию и ударно закрыла год. 26:0 в 5 матчах!
Источник: Официальный сайт РФС
Максим Осипенко
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