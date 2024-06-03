Максименко: «В Белоруссии можно будет драников поесть. Думаю, Карпин разрешит»

Голкипер «Спартака» и сборной России Александр Максименко рассказал, как команда готовится к товарищескому матчу с Белоруссией.

«Пока была только одна теория, поэтому немного знаю о предстоящем сопернике. Конкуренция во вратарской линии? Не думаю об этом. Работаем и тренируемся. Думаю, можно будет в Белорусии драников поесть, но немного. Карпин разрешит», — сказал Максименко.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начался 1 июня в Новогорске. 7 июня сборная России проведет товарищескую игру против Белоруссии. Встреча состоится в Минске на стадионе «Динамо». Матч пойдет в зачет рейтинга ФИФА.