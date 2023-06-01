Малафеев оценил возможное проведение ретро-матча «Зенита» против сборной России

Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о возможном проведении ретро-матча между игроками «Зенита» и сборной России.

«В России не хватает футбола в связи с ограничениями от мирового футбола. И очевидно, любое футбольное событие, особенно такого формата, – ностальгия, как для болельщиков, так и для самих футболистов. Поэтому я отношусь положительно к любой идее, которая связана с футбольными матчами.

Что касается моего участия, никаких приглашения об участии в данной игре мне не поступало», – цитирует Малафеева Sport24.

31 мая сообщалось, что РФС начал подготовку к проведению ретроматча в честь 15-летия победы «Зенита» в Кубке и Суперкубке УЕФА, а также завоевания сборной России бронзовых медалей на чемпионате Европы-2008. Игра может состояться 15 июня.