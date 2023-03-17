Малафеев считает важным возможное участие сборной России в азиатском турнире

Бывший голкипер сборной России Вячеслав Малафеев считает, что возможность выступления национальной команды в первом чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии важна для игроков с точки зрения интереса.

«Я помню товарищеские матчи с командами из того региона Азии — их результаты показывают, что все умеют играть в футбол. Понятно, что у сборной России есть преимущество в классе, но, по моему мнению, нужно играть. И играть, чтобы это был турнир, а не товарищеские матчи, чтобы был какой-то смысл, интерес. Для футболистов это важно. Товарищеские матчи игроками воспринимаются по-другому, а любой турнир — это возможность показать и проявить себя как на уровне России, так и заявить о себе на будущее», — приводит ТАСС слова Малафеева.

13 марта сообщалось, что сборная России может сыграть на чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии. Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте.