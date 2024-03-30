Масалатин рассказал, кто мог бы заменить Карпина в сборной России

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин ответил на вопрос о возможной замене для главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Новый тренер должен приходить со своим взглядом на футбол. Что мы сейчас ставим во главу угла для нашей сборной? Результат? Или игру и результат? Надо отталкиваться от своих желаний. Многие хотят видеть Семака в сборной? В «Зените» же в основном легионеры. Но я не против Семака или наших специалистов. Я против иностранцев у руля сборной», — цитирует Масалитина «Евро-Футбол.Ру».

Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года. Его действующий контракт рассчитан до конца июля этого года. Ранее «СЭ» сообщал, что 55-летний специалист подпишет новое соглашение с РФС.