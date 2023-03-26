Масалитин: «Самым опасным у сборной Ирака в первом тайме был Песьяков»

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал победу национальной команды в товарищском над Ираком (2:0).

«Сегодня был хороший настрой, и игра складывалась в нашу пользу. Результат порадовал, были моменты, игра радовала. Понравился Пиняев своей неординарностью. И командные действия были на определенном уровне. Ребята собрались с разных клубов, а у наших команд другая схема и тактика. Отсюда и потери возникали, и нестыковки, особенно сзади. Имею ввиду Песьякова? — Он не давал скучать и расслабиться нашим защитникам. Самый опасный у сборной Ирака в первом тайме был Песьяков (смеется)», — цитирует Масалитина «Евро-Футбол.Ру».

Победу россиянам принесли голы Антона Миранчука и Сергея Пиняева. Ранее сборная России в Тегеране сыграла вничью с Ираном (1:1)