0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

26 марта, 22:55

Масалитин: «Самым опасным у сборной Ирака в первом тайме был Песьяков»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал победу национальной команды в товарищском над Ираком (2:0).

«Сегодня был хороший настрой, и игра складывалась в нашу пользу. Результат порадовал, были моменты, игра радовала. Понравился Пиняев своей неординарностью. И командные действия были на определенном уровне. Ребята собрались с разных клубов, а у наших команд другая схема и тактика. Отсюда и потери возникали, и нестыковки, особенно сзади. Имею ввиду Песьякова? — Он не давал скучать и расслабиться нашим защитникам. Самый опасный у сборной Ирака в первом тайме был Песьяков (смеется)», — цитирует Масалитина «Евро-Футбол.Ру».

Победу россиянам принесли голы Антона Миранчука и Сергея Пиняева. Ранее сборная России в Тегеране сыграла вничью с Ираном (1:1)

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1005049056/1005062001_masalitin_segodnya_u_nas_byila_motivirovannaya_sbornaya_pobolshe_byi_takih_igr
Валерий Масалитин
Футбол
Сборная Ирака по футболу
Сборная России по футболу
Обсудить
Читайте также
«Было много драмы». Малкин отменил спасение команды Овечкина
Гол Малкина принес «Питтсбургу» победу над «Вашингтоном»
Захарова указала на проблемы несовершеннолетних украинцев в странах ЕС
В Минобороны рассказали о попытке атаки украинского беспилотника в Тульской области
Байден не смог найти выход со сцены после выступления в Оттаве
Президент Федерации фристайла России сообщил обстоятельства смерти Кротова
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в марте-2023: матчи с Ираном и Ираком
Колосков: «Пиняев — одаренный футболист. Дай Бог, чтобы он дальше развивался»
Балахнин: «Первый тайм сборной России — разочарование, второй был получше»
Булыкин — о победе сборной России над Ираком: «В первом тайме было ужасно, грубейшие ошибки»
Орещук не считает, что Пиняев «продавал себя» в матче с Ираком
Орлов о словах Матыцина в адрес Карпина: «Это некорректно!»
Мостовой: «Нужно сказать спасибо Ираку, что нас прощали и не забивали»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Деменко: «Пиняев — молодец! Уверен, что скоро мы будем говорить о нем гораздо чаще»

Орещук не считает, что Пиняев «продавал себя» в матче с Ираком