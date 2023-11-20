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Сегодня, 12:26

Масалитин оценил роль полузащитника «Монако» Головина в игре сборной России

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин перед товарищеским матчем сборных России и Кубы оценил влияние полузащитника Александра Головина на действия российской команды.

«Многое зависит от того, будет ли играть Головин. Если он выйдет на поле, то это будет другой, более комбинационный футбол. С острыми проникающими передачами и дальними ударами от самого Александра. То, что мы привыкли видеть в его исполнении в «Монако». Вот на это хотелось бы посмотреть», — цитирует Масалитина Vprognoze.ru.

27-летний Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В этом сезоне на его счету 5 голов и 2 результативные передачи в 11 матчах чемпионата Франции.

20 ноября сборная России сыграет против Кубы в рамках товарищеского матча. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11319152-masalitin-ocenil-rol-golovina-v-igre-sbornoj-rossii.html
Александр Головин
Валерий Масалитин
Сборная Кубы по футболу
Сборная России по футболу
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