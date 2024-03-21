Масалитин: «Сборные России и Сербии должны показать хороший, содержательный футбол»

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Сербии.

«Как бы ни сложилась встреча, это все равно хороший матч и хороший соперник. Думаю, что вызовет интерес у зрителей и болельщиков. Команды должны показать хороший, содержательный футбол. Наша сборная не будет играть от обороны, дома будет играть в атакующий футбол, а тут уже все зависит от мастерства игроков. Будут исполнять, значит, будут голы. Жду более содержательный футбол от нашей сборной. Хотелось бы, естественно, победы.

Конечно, будет тяжело, но никто и не говорит, что это приехала Куба и будет легко. С такими командами и проверяется, в каком состоянии ты находишься. Если мы составим конкуренцию и будем хорошо играть, значит, мы не выпали из обоймы европейского футбола. На что я и надеюсь. Надеюсь, мы будем очень хорошо играть. Раздражитель хороший, мотивация должна присутствовать. Тем более мы играем дома», — цитирует Масалитина Metaratings.ru.

Матч сборных России и Сербии состоится 21 марта в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 20.00 мск. Игру рассудит бригада турецких арбитров во главе с Ардой Кардешлером.

25 марта команда Валерия Карпина проведет еще одну товарищескую встречу. Ее соперником станет Парагвай.