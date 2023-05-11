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Сегодня, 14:32

Масалитин предложил организовать тур национальной команды России по городам страны

Алина Савинова
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Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин считает, что можно организовать матчи сборной России по футболу в различных регионах страны.

«Раньше же собирали вторую сборную из молодых ребят и играли. Сейчас так можно и главную организовать. Турне национальной сборной по футболу по городам России — круто! В хоккее же здорово придумали, «Россия 25» заезжает в разные регионы, и народ охотно ходит на матчи. Я лично смотрел игру с белорусами. Если и с футболом получится, то отлично. Для регионов только плюс, подъем и посещаемости, и интереса к футболу. Сборная и так редко собирается, а сейчас и вовсе не играем», — цитирует Масалитина Legalbet.

Хоккейная команда «Россия 25» в мае проводит турне по городам России, Белоруссии и Казахстана.

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: https://legalbet.ru/news/masalitin-predlozhil-organizovat-turne-sbornoj-rossii/
Валерий Масалитин
Сборная России по футболу
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