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Сборная России

17 ноября, 23:19

Масалитин рассказал, какой итог матча сборной России против Кубы сможет его порадовать

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, что он хочет увидеть в товарищеском матче сборных России и Кубы.

«Для меня счет матча с Кубой уходит на второй план. Самое главное — это содержание игры. Я бы хотел увидеть в исполнении сборной России более современный футбол: большие скорости, высокий прессинг, интересные комбинации, хитрые розыгрыши стандартов, индивидуальное мастерство и, естественно, забитые голы. Без них будет скучно. А 1:0 или 5:0, не имеет особого значения. На первом месте сама игра. Тогда и мне, и зрителям будет интересно. А если матч проходит в одни ворота, то это не слишком увлекательно. Поэтому сопротивление соперника тоже имеет значение», — цитирует Масалитина Vprognoze.ru.

Сборная России проведет товарищеский матч против Кубы 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11312390-masalitin-obyasnil-kakoj-itog-matcha-rossii-i-kuby-smozhet-ego-poradovat.html
Валерий Масалитин
Сборная Кубы по футболу
Сборная России по футболу
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