Масалитин рассказал, какой итог матча сборной России против Кубы сможет его порадовать

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, что он хочет увидеть в товарищеском матче сборных России и Кубы.

«Для меня счет матча с Кубой уходит на второй план. Самое главное — это содержание игры. Я бы хотел увидеть в исполнении сборной России более современный футбол: большие скорости, высокий прессинг, интересные комбинации, хитрые розыгрыши стандартов, индивидуальное мастерство и, естественно, забитые голы. Без них будет скучно. А 1:0 или 5:0, не имеет особого значения. На первом месте сама игра. Тогда и мне, и зрителям будет интересно. А если матч проходит в одни ворота, то это не слишком увлекательно. Поэтому сопротивление соперника тоже имеет значение», — цитирует Масалитина Vprognoze.ru.

Сборная России проведет товарищеский матч против Кубы 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.