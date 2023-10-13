Масалитин считает, что Камерун играет примерно на уровне Нидерландов

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин оценил уровень сборной Камеруна.

«Камерунцы были сильнее наших. Они играют в сильных чемпионатах, иногда они просто перебегали россиян. С нашей стороны были огрехи, но в этом нет ничего страшного. Камерун — достаточно сильная команда, они не приехали отбывать номер. Играли ли они в полную силу? Мне сложно сказать. Временами играли очень хорошо — это точно. В теории Камерун выступает на уровне десятой по силе европейской команды. Примерно уровень Нидерландов», — приводит слова Масалитина «РБ Спорт».

Товарищеский матч прошел в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Побядный мяч забил Федор Чалов на 40-й минуте.

16 октября сборная России проведет еще один товарищеский матч. Команда Валерия Карпина встретится с Кенией. Игра состоится в Анталье (Турция) на стадионе «Титаник Мардан».