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Сегодня, 15:32

Масалитин считает, что в отмене матча Россия — Босния нет ничего страшного

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Бывший игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на информацию о том, что сборная Боснии и Герцеговины отказалась от проведения товарищеского матча с национальной команды России.

«Понятно, что это политическое решение. Было понятно, что матч не состоится, когда начались разговоры об отмене игры. Сегодня Босния и Герцеговина не может определять свою политику. Ничего страшного нет в том, что этой игры не будет», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

Матч Россия — Босния был запланирован на 19 ноября в Санкт-Петербурге. Однако ряд боснийских футболистов выступили против проведения игры с российской сборной.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/10/31/18922453.shtml
Валерий Масалитин
Футбол
Сборная Боснии и Герцеговины по футболу
Сборная России по футболу
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В РФС предполагали перенос матча сборной России против Боснии