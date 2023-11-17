Масалитин: «Было бы здорово найти окно и пригласить сборные стран БРИКС сыграть с нами»

Бывший футболист Валерий Масалитин поддержал идею проведения товарищеских матчей сборной России с командами стран БРИКС.

«Это идея уже давно витает в воздухе, просто надо ее реализовать. Было бы здорово найти окно и пригласить все эти сборные сыграть с нами, найти хороших спонсоров и провести какой-нибудь турнир. Это было бы очень хорошо. Меня не смутит, даже если приедут не первые сборные. Чем больше матчей мы будем проводить, тем лучше. Можно поехать, сыграть с аргентинцами, бразильцами. Это будет только в плюс. Можно саудитов пригласить, если сделать коммерческий турнир, катарцев, китайцев, индийцев. Мы не закрыты. Можно такой коммерческий турнир придумать, что туда все будут ломиться. Играют же коммерческие матчи «Барселона», «Реал», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Масалитина.

Российские клубы и сборные по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. 20 ноября национальная команда проведет товарищеский матч против Кубы. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.