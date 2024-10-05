Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 17:19

Масалитин против матча сборных России и медиалиги: «Зачем играть с любителями?»

Telegram Дзен

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии «СЭ» поделился мнением о возможном матче между сборными России и медиалиги.

«С медийными играть не надо. Просто они, в любом случае, любители. А зачем нужно сборной России играть с любителями? Пускай они между собой играют и развиваются. Пожелаем им в этом всего хорошего», — заявил Масалитин.

Как ранее сообщал «СЭ», октябрьский сбор национальной сборной по футболу будет отменен, если РФС не сможет найти для команды хотя бы одного соперника для товарищеского матча.

Денис Сафронов

Валерий Масалитин
Сборная России по футболу

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Экс-сотрудник ABBYY рассказал о массовых увольнениях россиян из компании
P. Diddy подозревается в педофилии и секс-торговле
Перешел в СКА репера Басты, чтобы закончить карьеру с самогоном и гитарой. Что происходит с экс-капитаном «Спартака» Глушаковым
Российские военные рассказали о помощи жителям при освобождении Угледара
Борец Садулаев готовится выступить на чемпионате мира
Военнослужащие группировки войск «Центр» эвакуировали подбитый танк ВСУ
Материалы сюжета Сборная России: матчи в октябре — соперники и состав
Газзаев: «Сборная в любом случае должна собираться. Тут двух мнений быть не может»
РФС согласовал дату товарищеского матча сборных России и Сирии
Булыкин: «Если бы я руководил РФС, дал бы сейчас отдохнуть ребятам из сборной»
Смородская: «Сборная России может сыграть с клубами РПЛ, это будет не хуже, чем матч с Пакистаном»
Семин предложил национальной команде поехать в Орел и сыграть матч со сборной первой лиги
Пакистан отказался играть со сборной России в октябре, матч может пройти в ноябре
Сегодня
Вчера
Неделя