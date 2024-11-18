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Сегодня, 22:12

Mash: Россия договорилась о матчах с Нигерией, Венесуэлой, Эквадором и Боливией

Руслан Минаев
Сборная России по футболу.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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РФС договорился о проведении товарищеских матчей сборной России против Нигерии, Венесуэлы, Эквадора и Боливии, утверждает Mash.

По данным источника, встречи пройдут осенью и летом 2025 года. Вышеупомянутые сборные уже дали согласия на проведения матчей.

Сборная России одержала четыре победы в 2024 году. В марте россияне дома разгромили Сербию (4:0), в июне в гостях — Белоруссию (4:0), а в сентябре на выезде — Вьетнам (3:0). 15 ноября команда Валерия Карпина забила 11 голов в ворота Брунея. 19-го числа Россия сыграет с Сирией.

Источник: Mash
Сборная Боливии по футболу
Сборная Венесуэлы по футболу
Сборная Нигерии по футболу
Сборная России по футболу
Сборная Эквадора по футболу

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