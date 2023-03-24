Масоэро считает, что сборная России могла бы дойти до финала ЧМ-2022

Аргентинский защитник «Пари НН» Лукас Масоэро предположил, что сборная России могла бы дойти до финала ЧМ-2022.

«Как бы выступила сборная России на ЧМ-2022? Вполне могла бы дойти до финала! Русский футбол меняется — в положительном смысле. Конечно, международный бан замедляет все процессы, да и уровень лиги чуть упал по сравнению с прошлым сезоном. И я все равно вижу позитивное движение», — приводит слова Масоэро Sport24.

Российские команды отстранили от международных соревнований незадолго до стыковых матчей за выход на чемпионат мира в Катаре.

23 марта сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1).

В следующем товарищеском матче сборная России сыграет против команды Ирака, встреча пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге.