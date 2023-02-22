Массимилиано Мартини: «В Италии знают только двух российских тренеров — Черчесова и Семака»

Журналист газеты Corriere dello Sport Массимилиано Мартини объяснил, почему появление российских тренеров в чемпионате Италии маловероятно.

«В Италии знают только двух российских тренеров — Черчесова и Семака. Однако не думаю, что на данный момент есть возможность увидеть этих специалистов и любого другого российского тренера в серии А. Их уровень ниже местных и других европейских тренеров», — приводит Sport24 слова Мартини.

Сергей Семак с 2018 года является главным тренером «Зенита», который под его руководством четыре раза подряд выиграл чемпионат России. Станислав Черчесов тренирует «Ференцварош», с которым стал чемпионом Венгрии и обладателем национального Кубка.