Сборная России. Новости
16 октября, 13:54

Матч-агент Деста — о матче сборных России и США: «Проблем или запретов от ФИФА по этому поводу не будет»

Павел Лопатко

Матч-агент ФИФА Мезмуредавит Деста рассказал, что проблем со стороны ФИФА при организации товарищеского матча сборных России и США быть не должно.

«Эту товарищескую встречу можно организовать в Америке, проблем или запретов от ФИФА по этому поводу не будет. Главное сейчас — это согласие и обращение с официальным письмом российской стороны по этому вопросу, чтобы началась работа», — цитирует Десту Sport24.

По словам матч-агента ФИФА, провести игру можно будет в том числе на стадионе, который в будущем примет матчи чемпионата мира-2026 — в Нью-Йорке, Далласе, Атланте или Лос-Анджелесе.

1 октября генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о переговорах по проведению игры сборной России против США.

В феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. В марте 2024 года сборная России сыграла со сборной Сербии (4:0), которая является членом УЕФА.

До конца 2025 года сборная России сыграет с командами Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября).

Источник: Sport24
1

  • Фирсыч

    В который раз печатаете эту новость?

    16.10.2025

