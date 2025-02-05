Матч-агент ФИФА заявил об отсутствии переговоров по проведению матча сборных России и Турции

Матч-агент ФИФА, ответственный за организацию игр сборной Турции, Реджеп Ясакан в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном матче против России.

«Никаких новостей по возможному матчу нет. Информации тоже. Мы пока не знаем, что может случиться. Если федерации будут разговаривать — другое дело. Пока такой программы нет», — сказал Ясакан «СЭ».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о заинтересованности турецкой стороны в проведении такой встречи и о ведущихся переговорах между Российским футбольным союзом (РФС) и Турецкой футбольной федерацией о матче в следующем году.

Президент РФС Александр Дюков сообщил о возможности проведения матча между сборными России и Турции.