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Сегодня, 17:20

Матч России и Кении будет учитываться в рейтинге ФИФА

Руслан Минаев
Футболисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Товарищеский матч сборной России против Кении будет учитываться в рейтинге ФИФА, сообщает ТАСС со ссылкой на РФС.

Встреча пройдет на стадионе «Титаник Мардан» в Анталье 16 октября. Начало — в 19.00 мск.

Национальная российская команда проведет сбор с 9 по 16 октября. 2 октября стало известно, что в рейтинге ФИФА будет учитываться и встреча Россия — Камерун, которая пройдет 12 октября в Москве.

ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от участия в международных турнирах в феврале 2022 года. С тех пор сборная России провела товарищеские игры против Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0, Узбекистана (0:0), Ирана (1:1), Ирака (2:0), Катара (1:1) и две встречи с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2).

Единственным домашним матчем для россиян за этот период стала игра с Ираком, которая состоялась 26 марта 2023 года в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

В последний раз сборная России играла в Москве 7 сентября — тогда команда обыграла Мальту (2:0) игре отборочного турнира ЧМ-2022 на стадионе «Открытие Арена».

Источник: ТАСС
Сборная Кении по футболу
Сборная России по футболу
ФИФА
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