Матч России и Кубы будет учитываться в рейтинге ФИФА

В службе коммуникаций РФС сообщили «СЭ», что товарищеский матч между сборными России и Кубы пойдет в зачет рейтинга ФИФА.

«Встреча со сборной Кубы будет учитываться в рейтинге ФИФА», — сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Товарищеский матч Россия — Куба состоится в понедельник, 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 мск.

ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от участия в международных турнирах в феврале 2022 года. Россия занимает 39-е место в рейтинге ФИФА, кубинцы располагаются на 169-м.