Матч России и Перу в Санкт-Петербурге посетили более 45 тысяч человек

BetBoom товарищеский матч сборной России против Перу посетили 45 536 человек, сообщает пресс-служба национальной команды. Игра проходила на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 1:1. Сборная России в третий раз сыграла вничью в 2025 году. Также национальная команда одержала шесть побед в 9 матчах.

iipetroff Заводила на стадионе был настолько в шоке от результата, что сказал "Матч Россия - Чили окончен, ничья 1:1"))) 13.11.2025