Матч России и Перу в Санкт-Петербурге посетили более 45 тысяч человек

12 ноября, 22:08
BetBoom товарищеский матч сборной России против Перу посетили 45 536 человек, сообщает пресс-служба национальной команды.
Игра проходила на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Сборная России в третий раз сыграла вничью в 2025 году. Также национальная команда одержала шесть побед в 9 матчах.
iipetroff
Заводила на стадионе был настолько в шоке от результата, что сказал "Матч Россия - Чили окончен, ничья 1:1")))
13.11.2025
Илья858
Можно сколько угодно не любить Питер и ненавидеть "Зенит", но в Питере болельщики ходят на футбол
13.11.2025