Матч Россия — Кения обогнал по рейтингам соревнования российских фигуристов

Трансляция товарищеского матча Россия — Кения (2:2) стала второй по популярности спортивной трансляцией недели после вечера UFC с участием Ислама Махачева и Александра Волкановски, согласно данным компании Mediascope.

Бои UFC посмотрели 1,2 процента населения страны, матч российских футболистов и кенийцев — 0,9 процента.

В то же время футболистам немного уступили трансляции первого этапа «Гран-при России» из Уфы — они набрали 0,9 процента (в субботу) и 0,8 процента в воскресенье. Однако доля (то есть процент не от общего количества, а от смотревших в тот момент телевизор) у этих трансляций чуть выше — 4,5 процента против 3,7 процента у футбола.

Год назад первый этап «Гран-при» смотрели в среднем 1,5 процента населения.